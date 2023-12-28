Херсон, 28 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Морская пехота Вооружённых сил Украины, снабжавшая личный состав в районе Крынков на левом берегу Днепра, потеряла за шесть недель до полусотни лодок, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс со ссылкой на данные аналитика Эндрю Перпетуа.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые формировала широкую реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на левом берегу… морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок», — говорится в материале, опубликованном 27 декабря.

Дэвид Экс подчеркнул, что, согласно данным аналитика Эндрю Перпетуа, порядка 50 лодок и других плавсредств были повреждены и затоплены.

Также он обратил внимание на один произошедший в канун Рождества инцидент, когда российские войска поразили украинский БМК-Т (буксируемый моторный катер) при помощи начинённого взрывчаткой беспилотного летательного аппарата. По словам эксперта, сам факт того, что ВСУ используют подобные катера, не говорят об их намерении строить понтонные мосты из-за ширины реки на том участке.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских военнослужащих сообщило, что морпехи Вооружённых сил Украины считают предпринимаемую попытку высадиться на левом берегу Днепра безумной и безрезультатной. Один из собеседников издания, морпех ВСУ Максим,рассказал, что в районе Крынок его отряд подвергся интенсивному обстрелу, после чего был вынужден хаотично отступать.