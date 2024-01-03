Париж, 3 января, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к властям Израиля с призывом избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, особенно в Ливане. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Эмманюэль Макрон

По информации издания, французский лидер в разговоре с израильским министром Бенни Ганцом подчеркнул, что «очень важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане».

По словам Макрона, Франция будет настаивать на нерасширении конфликта в других странах этого региона.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры ливанского движения «Хезболла» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама».

В южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре активиста палестинского движения. Ещё три человека получили ранения.

Израиль отказался от новой сделки по заложникам, предложенной палестинским движением ХАМАС 31 декабря 2023 года. Неназванный израильский чиновник сказал, что предложение ХАМАС заключалось в трёхэтапном процессе.