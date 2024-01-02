Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Израиль не пошёл на новую сделку по заложникам, предложенную палестинским движением ХАМАС, сообщил 2 января портал Axios со ссылкой на израильских чиновников и осведомленный источник.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«ХАМАС через катарских и египетских посредников передал Израилю в воскресенье, 31 декабря, предложение о новой сделке с заложниками. Израиль отклонил это предложение», — отметило издание.

Неназванный израильский чиновник сказал, что предложение ХАМАС говорит о готовности движения вступить в переговоры по новой сделке по освобождению заложников, даже с учётом продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

По информации источников портала, предложение ХАМАС заключалось в трёхэтапном процессе. В каждом из них предусматривалась пауза в боевых действиях более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

Во время реализации первой фазы соглашения, которая предполагала освобождение около 40 заложников, Израилю предлагалось начать вывод своих войск из сектора Газа. В рамках последнего этапа подразумевалось освобождение удерживаемых в секторе Газа израильских солдат и окончание военных действий в анклаве.

Портал отметил, что военный кабинет Израиля обсудил новое предложение ХАМАС и заявил 1 января катарским и египетским посредникам о необоснованности и неприемлемости предложения.

В Тель-Авиве заявили о начальном этапе переговоров, которые пока не достигли прогресса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия, при которых возможен мир с Палестиной. По его словам, необходимо палестинское гражданское общество преобразовать так, чтобы народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его. Для установления мира палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а палестинское движение ХАМАС — уничтожено, добавил политик.

Также в декабре Израиль выдвинул новое предложение движению ХАМАС. Речь шла о недельной паузе в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение 35 заложников. Неназванный американский чиновник заявил, что Израиль предложил ХАМАС вернуть оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда радикальное движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля и вторглось в несколько населённых пунктов, захватив заложников. В ответ на это израильские власти приняли решение о начале операции в секторе Газа. ЦАХАЛ нанесла авиаудары по различным объектам на его территории, а 27 октября начала наземные боевые действия в анклаве.