США, 3 января, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопущении его до участия к предварительным выборам республиканцев в регионе. Об этом свидетельствуют документы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Во вторник, 2 января, адвокаты Трампа подали в высший суд штата официальную апелляцию, документ находится на рассмотрении у судьи. Защитники экс-главы Белого дома заявили, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм. Намерение госсекретаря штата Мэн исключить имя Трампа из бюллетеня на предстоящих праймериз они называют незаконным.

Трамп требует отмены решения Беллоуз, а также допуска к праймериз и отказа от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года».

Решение о недопуске Трампа до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн объясняется третьим разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата.

ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо, где ранее вынесли решение о запрете Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии. Вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо также вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете, сообщил портал Axios.

Иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали ещё в 16 штатах. У него нет права избираться на должность президента, так как он якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала здание Капитолия.