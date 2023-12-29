США, 29 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Власти американского штата Мэн не допустят экс-президента США Дональда Трампа до предварительных выборов в регионе, заявила государственный секретарь штата Шенна Белоуз.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Трамп отстранён… так как он участвовал в восстании [штурме Капитолия 6 января 2021 года — ред.] Представленные доказательства показывают, что оно произошло по указанию, с ведома или при поддержке бывшего президента», — говорится в заявлении Белоуз, опубликованном 28 декабря.

Решение о недопуске Трампа до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн объясняется третьим разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата.

Штаб Дональда Трампа назвал решение Шенны Белоуз попыткой украсть выборы с вмешаться в процесс, указав на связи госсекретаря штата Мэн с Демократической партией. «Мы быстро подадим свои возражение в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения», — сообщили в штабе.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря издание The New York Times сообщило, что по меньшей мере 16 штатов подали судебные иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии. В исках утверждается, что Трамп якобы принимал участие в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа протестующих штурмовала здание Капитолия.