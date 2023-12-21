Вашингтон, 21 декабря, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Иски с требованием не допустить бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали ещё в 16 штатах, пишет газета The New York Times.

Aimee Dilger/Global Look Press

«По меньшей мере в 16 штатах сейчас находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность (президента)», — говорится в сообщении.

В исках утверждается, что Трамп якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала здание Капитолия.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Ранее этот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Президент США Джо Байден 20 декабря назвал Трампа «мятежником» за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года. При этом комментировать решение Верховного суда Колорадо об исключении Трампа из списка на праймериз Байден наотрез отказался.