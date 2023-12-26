Колорадо, США, 26 декабря, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование угроз в адрес членов Верховного суда Колорадо, который ранее вынес решение о запрете экс-президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии. Об этом сообщил портал Axios.

Tony Hisgett ФБР

«ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо», — говорится в сообщении. Отмечается, что в районы проживания судей были направлены сотрудники правоохранительных органов для патрулирования.

По данным Axios, вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо также вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября суд штата Колорадо признал бывшего президента Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Тогда агентство Associated Press сообщило, что, несмотря на судебное решение, его причастность к этому не помешает Трампу принять участие в президентских выборах в 2024 году.