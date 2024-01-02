Шебекино, Белгородская область, 2 января, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде, который 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, трижды в течение дня 2 января срабатывали сигналы ракетной опасности. Власти призывали жителей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спускаться в укрытия или иные безопасные места.

Кроме того, власти региона сократили количество рейсов общественного транспорта в Белгородской агломерации.

В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В результате новой атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и автобус.

Один из выпущенных по городу снарядов не разорвался, его обезвредили взрывотехники Минобороны. Людей перед этим перевезли на безопасное расстояние.