Белгород, 2 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Взрывотехники обезвреживают в Белгороде один неразорвавшийся снаряд, сообщил 2 января мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

Валентина Демидова / ТАСС

«Внимание, жители! Один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны в 16.15. Люди перевезены на безопасное расстояние. Сохраняйте спокойствие», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, начиная с 30 декабря ВСУ активизировали ракетные обстрелы белгородской столицы и области. Так, 30 декабря украинские военные нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

2 января в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Жителей просили уйти в укрытия. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате новой атаки на Белгород со стороны ВСУ один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Кроме того, по предварительной информации, были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и один автобус.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород ещё раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.