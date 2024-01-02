Белгород, 2 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Количество рейсов общественного транспорта в Белгородской агломерации уменьшено в связи с оперативной обстановкой. Об этом сообщает 2 января пресс-служба областного минтранса.

Дарья Драй ИА Регнум

«Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу», — заявили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде, который 30 декабря подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, трижды в течение дня 2 января срабатывали сигналы ракетной опасности. Власти призывали жителей укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спускаться в укрытия или иные безопасные места.

В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». В результате новой атаки один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. Были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и автобус.

Один из выпущенных по городу снарядов не разорвался, его обезвредили взрывотехники Минобороны. Людей перед этим перевезли на безопасное расстояние.