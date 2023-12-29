Киев, 29 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Украинские военные не смогли сбить ни одной ракеты Х-22 за время спецоперации, признал в эфире телемарафона 29 декабря спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

DAVID HOLT Х-22

«С этими ракетами не так просто», — признал он.

По словам спикера, выпущенных ракет было порядка 300 единиц.

Среди характеристик российской ракеты Игнат отметил скорость четыре тысячи километров в час и заход на цель по баллистической траектории. Также он заявил о модернизированной версии ракеты — Х-32.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Игнат уже говорил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не в состоянии противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Тогда он заявлял, что ПВО не может обнаружить снаряды.

В октябре экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России подавили системы противовоздушной обороны ВСУ. При этом он отметил, что в западных СМИ ситуация с украинскими силами ПВО замалчивается.

Ракета Х-22 «Буря» — сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Она входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22. Имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет её перехват.