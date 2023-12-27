Плесецк, Архангельская область, 27 декабря, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, сообщили 27 декабря в Министерстве обороны.

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«Расчётами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пуск произвели в 10:03 с Государственного испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

В Минобороны 21 декабря сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

Как сообщало ИА Регнум, в «Роскосмосе» 16 декабря заявили, что ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур. Отмечалось, что в общей сложности выведение на орбиту продлится 4,5 часа. Запущенный спутник создали на базе платформы «Навигатор». Его задачей стал круглосуточный всепогодный мониторинг Земли и морей Северного Ледовитого океана. При этом полностью развернуть «Арктика-М» планируют к 2031 году.

Кроме того, в августе состоялся запуск носителя «Союз-2.1б» с военным спутником для Минобороны. Пуск осуществили с космодрома Плесецк.