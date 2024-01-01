Белгород, 1 января, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Власти Белгородской области формируют списки для организации выплат семьям погибших и раненым в результате атаки со стороны ВСУ на Белгород, сообщил 1 января губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — написал он.

Также Гладков уточнил, что после получения заключений врачей белгородские власти выплатят по 500 тыс. рублей тем, кто пострадал в результате атаки ВСУ.

«Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных», — добавил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил, что после атаки ВСУ повреждения были выявлены в 457 квартирах жилых домов и в 12 частных зданиях. Восстановительные работы необходимо будет провести на площади около 3700 кв. м. Установку новых окон вместо повреждённых планируется начать 3 января.

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Гладков ранее рассказал, что число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 25, погибли в том числе пятеро детей. 1 января в больнице скончалась четырёхлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Общее количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 109 человек, 45 из них находятся в больницах Белгорода, 25 — в госпиталях Москвы.

1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ террористическим актом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. При этом глава государства подчеркнул, что наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника.

В Минобороны России 31 декабря заявили об ответном ударе по ВСУ: российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами ВСУ в Хмельницкой области и другие военные объекты в разных частях страны.

Киевский режим совершает подобные преступления, потому что стремится к эскалации конфликта и поднятию «уровня ненависти», ведь из-за поражений на фронте действующие власти Украины рискуют остаться и без западного финансирования, и без дипломатической поддержки, отмечал ранее журналист и историк Павел Данилин.