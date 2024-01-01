Токио, 1 января, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В результате мощного землетрясения в Японии 1 января погибли по меньшей мере два человека, 30 пострадали. Об этом сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным агентства, семь пострадавших приходятся на префектуру Исикава, где находился эпицентр землетрясения, там же спасатели нашли двоих погибших. Кроме того, известно о 15 пострадавших в соседней префектуре Тояма, в Фукуи — ранены пятеро человек, в Ниигате — двое, в Гифу сообщается об одном пострадавшем.

Как передавало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны тут же объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. В префектуре Исикава была приостановлена работа скоростных поездов «Синкансен».

Позже, в Исикаве, в 23:03 по местному времени (17:03 мск) произошёл новый толчок магнитудой 4,6. При этом за десять минут до этого японские сейсмологи сообщили о новом мощном землетрясении в префектуре Исикава с силой толчков выше 7,0.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power сообщила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии. При этом разрушенными оказались как минимум шесть домов.

Правительство Японии решило провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Ниигата, Исикава и Тояма. Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил чиновникам сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.