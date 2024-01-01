Токио, 1 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Как минимум шесть домов обрушились в Японии в результате серии землетрясений, под завалами могут находиться люди. Об этом 1 января заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов, где под завалами могут находиться люди», — сказал Хаяси.

Он добавил, что количество повреждённых домов и число пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power уточнила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.

Правительство Японии решило провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Ниигата, Исикава и Тояма. Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил чиновникам сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.