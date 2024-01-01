Токио, 1 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Правительство Японии решило провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Ниигата, Исикава и Тояма после серии землетрясений и предупреждения об угрозе цунами. Об этом сообщает телеканал NHK.

POOL/Global look press Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.

Он также обратился к жителям с просьбой об их эвакуации.

«Я хотел бы попросить вас эвакуироваться», — приводит телеканал слова премьер-министра.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

Кроме того, было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Компания ТЕРСО, которая является оператором станции, отметила, что состояние АЭС уточняется.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power уточнила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.

Ранее телеканал NHK сообщил о том, что более сотни зданий получили повреждения после серии мощных землетрясений в японской префектуре Тояма, которая соседствует с Исикавой.

По данным региональных экстренных служб, по крайней мере 10 человек в префектурах, расположенных вблизи эпицентров землетрясений, были госпитализированы с ушибами и травмами различной степени. Характер травм у всех пострадавших не несёт угрозы их жизням, уточняется в сообщении.