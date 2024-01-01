Токио, 1 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Около 32,5 тысячи домов в Японии оказались без электроснабжения после мощных землетрясений. Об этом 1 января сообщила энергетическая компания Hokuriku Electric Power.

Кадр из видео

Ранее на западе Японии произошла серия землетрясений. Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксированы в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Второй удар магнитудой 7,6 произошёл в 16:10 (10:10 мск). Спустя ещё восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Как передавало ИА Регнум, в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

Кроме того, было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Компания ТЕРСО, которая является оператором станции, отметила, что состояние АЭС уточняется.