Токио, 1 января, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В Японии объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Об этом говорится на сайте Главного метеорологического агентства Японии.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По данным ведомства, два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю в 16:06 (10:06 мск) и 16:10 (10:10 мск). Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Магнитуда толчков составила 5,6 и 7,4 по шкале Рихтера. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря в провинции Хаккари на юго-востоке Турции за сутки произошли три землетрясения. Согласно информации управления, в провинции Хаккари в период с 19:37 по 20:06 по местному времени было зафиксировано три землетрясения магнитудой 4,4, 3,5 и 4,5.

Местные власти в свою очередь уточнили, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.