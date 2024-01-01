Москва, 1 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 110 военных на южнодонецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики ВС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Суточные потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля, добавили в военном министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря Конашенков сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили склад с горюче-смазочными материалами, расположенный на окраине Харькова. Также российские военные разбили две украинские артсистемы М777 производства США.

Кроме того, в этот же день ведомство проинформировало об ударах, нанесённых за сутки по складам ВСУ, расположенным в районе города Белая Церковь и в районе подконтрольного Киеву города Запорожье. Также ВС России нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе сёл Вербовое и Работино.