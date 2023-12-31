Москва, 31 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Российские военные ударили по складам ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 31 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь», — заявил военный.

В то же время российские бойцы совместно с артиллерией и авиацией уничтожили живую силу и технику бригад ВСУ в районах Работино и Вербового. В ходе боестолкновений украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

Помимо этого, российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, издание Forbes ранее в тот же день заявило, что линия обороны Украины на запорожском направлении может обвалиться из-за мощи российских авиации и артиллерии. Как отметили авторы статьи, существенное превосходство российских сил в артиллерии и авиации позволяет успешно уничтожать подразделения противника. Ситуацию на этом направлении также осложняет решение украинского командования о передислокации одного из самых боеспособных соединений — 47-й механизированной бригады.