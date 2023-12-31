Херсон, 31 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации на херсонском направлении уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 31 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Дмитрий Астрахань

«На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Конашенков также сообщил сегодня о том, что ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили склад с горюче-смазочными материалами, расположенный на окраине Харькова. Также российские военные разбили две украинские артсистемы М777 производства США.

Минобороны также сообщило об ударах, нанесённых за сутки по складам ВСУ, расположенным в районе города Белая Церковь и в районе подконтрольного Киеву города Запорожье. Также ВС России нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе сёл Вербовое и Работино.