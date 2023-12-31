Москва, 31 декабря, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу с горюче-смазочными материалами на северо-восточной окраине Харькова, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что российские войска нанесли удар по двум украинским артиллерийским системам М777 американского производства.

«Также на северо-восточной окраине города Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 декабря председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о серии из более чем шести взрывов в областном центре.

Это сообщение Синегубов разместил через несколько часов после того, как ВСУ атаковали ракетами Белгород, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В Белгороде погибли 24 мирных жителя и ещё 107 пострадали.

Минобороны России 31 декабря сообщило, что российские военные нанесли в Харькове ответный удар, уничтожив центр принятия решений и находящиеся в городе украинские военные объекты. Высокоточные удары ВС России нанесли по месту дислокации представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении теракта в Белгороде.