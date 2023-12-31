Москва, 31 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области, сообщил 31 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известия/Дмитрий Астрахань

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены <…> авиационная техника в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области», — заявил генерал-лейтенант.

Вооружённые силы России также уничтожили радиолокатор комплекса С-300 в районе населённого пункта Санжейка в Одесской области.

Помимо этого, российские военные ликвидировали три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одну «Ольха», в районах населённых пунктов Селидов (ДНР) и Глубокое в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве также заявили 31 декабря, что военные нанесли удар по складу с горюче-смазочными материалами на северо-восточной окраине Харькова. Также российские войска нанесли удар по двум украинским артиллерийским системам М777 американского производства.

По сообщению Конашенкова, ВС России ударили по складам ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, суточные потери ВСУ на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях составили до 450 военных. Так, на донецком направлении за сутки украинская армия потеряла до 300 военных.