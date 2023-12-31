Москва, 31 декабря, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Российские Вооружённые силы за прошедшие сутки уничтожили до 450 военных на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 31 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Он уточнил, что на краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 50 военных, две бронемашины и три пикапа. Также российские силы отразили атаку ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Атаковать позиции российской армии пытались подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества», ― добавил Конашенков.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области. Также они нанесли удары по скоплению живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

Украинская армия потеряла на этом направлении до 100 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу FH70 производства Германии, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.

На донецком направлении российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки, потери украинских военных составили до 300 военнослужащих. Атаку на позиции ВС России совершили штурмовые группы 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, орудие Д-30, гаубицу М119 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки, 30 декабря, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными на донецком направлении до 350 бойцов. Кроме того, российские силы уничтожили два бронетранспортёра и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.

В тот же день российские военные нанесли удары по украинским складам с горюче-смазочными материалами и ракетно-артиллерийским вооружением на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе Чернобаевки Херсонской области. Они уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО «Ольха» в районе села Липцы в Харьковской области.

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