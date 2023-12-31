Москва, 31 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших при обстреле со стороны украинской армии. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России. Кадр из видео

«Самолёт Ил-76 МЧС России уже вылетел в столицу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавших сопровождают и оказывают помощь во время полёта врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

В министерстве добавили, что на борту самолёта есть всё необходимое современно медицинское оборудование, специальные медицинские модули, а также аппараты ИВЛ и кардиомониторы.

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30 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Белгород для оказания помощи пострадавшим по поручению президента Владимира Путина вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром МихаиломМурашко, а также группа МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. Российские военные сбили большую часть ракет, однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на областной центр. В результате погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. Число пострадавших достигло 108.

Среди них 25 тяжелораненых пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

Минобороны России 31 декабря сообщило об ответном ударе по центрам принятия решений на Украине, причастным к обстрелу Белгорода. Российские военные уничтожили представителей ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании и исполнении теракта. Также ликвидировали порядка 200 наёмников, которых готовили для террористических рейдов против России.