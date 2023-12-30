Белгород, 31 декабря, 2023, 00:14 — ИА Регнум. По меньшей мере 18 человек погибли в результате массированного обстрела Белгорода украинскими войсками, и ещё 111 человек получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Ранее сообщалось о 14 погибших, включая двоих детей, и 108 пострадавших.

«В результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода количество погибших увеличилось до 18, пострадали 111 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ совершили массированный обстрел центра Белгорода вечером 30 декабря. В результате атаки оказались повреждены примерно 40 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж БелГУ.

В Минобороны России проинформировали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство ракет, запущенных украинскими войсками по городу. Речь идёт о ракетах «Ольха» и снарядов для реактивной системы залпового огня «РСЗО» Vampire.

При этом на населённый пункт всё же упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. В ведомстве отметили, что прямое попадание ракет привело бы к ещё более тяжёлым последствиям. В Минобороны предупредили, что действия украинской армии не останутся безнаказанными.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчакназвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом. Он также заявил, что совершивших это преступление ждёт возмездие. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал о том, что Вооружённые силы России начали работать в сторону Украины.