Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом ВСУ по Белгороду на 15:00 30 декабря по нью-йоркскому времени (23:00 мск) и потребовала присутствия Чехии, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители», — написал он.

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