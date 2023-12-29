Москва, 29 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Недельные потери ВСУ на донецком направлении в зоне специальной военной операции превысили 1675 военных и семь танков. Об этом сообщил на брифинге 29 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency

«Российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного, Андреевки и Георгиевки в ДНР. Общие потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства», — заявил военный.

Также российские военные уничтожили 49 артиллерийских орудий.

Помимо этого российские военные за неделю отразили 13 атак ВСУ на краснолиманском направлении, в ходе которых украинская сторона потеряла до 1205 бойцов. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 390 военных и 17 лодок, на купянском направлении — до 265 военных.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка. Как заявили в Минобороны, их российские военные уничтожили в ходе боестолкновений у Клещеевки и Авдеевки. Кроме того, ВСУ лишились двух бронемашин и пяти пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили САУ Krab польского производства, две САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б» и три орудия Д-20 ВСУ.