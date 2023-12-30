Москва, 30 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против Москвы. Об этом 30 декабря заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против нашей страны», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Он отметил, что всё это в корне противоречит подлинным интересам народов региона.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант турецкой авиации Эрдоган Каракуш заявил, что США решили воспользоваться вовлечённостью России в специальную военную операцию и пытаются «сунуться» в Закавказье.

Эксперт напомнил, что 11 сентября в Армении начались совместные армяно-американские военные учения. Он считает, что этими манёврами США посылают одновременно два сигнала: поддержки Еревана и предупреждения Тегерану.

Вместе с тем Каракуш назвал Армению «мячом, который пинают по очереди». Генерал-лейтенант также выразил удивление из-за того, что Ереван согласился на проведение указанных учений на фоне присутствия в республике российских военных на базе в Гюмри.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армянские власти должны искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в регионе началась новая эра. Турецкий лидер добавил, что именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 2 ноября заявила, что Россия рассматривает участие Армении в конференции по Украине на Мальте как демонстративный антироссийский жест Еревана. Она подчеркнула, что в Ереване должны отдавать себе отчёт, что речь идёт о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России. Дипломат подчеркнула, что Армения упорно разрушает союзнические отношения с Россией.