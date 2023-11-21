Анкара, 21 ноября, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Армянские власти должны искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами, посоветовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём обращении к нации после заседания кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

«Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями», — сказал турецкий лидер.

По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, также Эрдоган призвал Армению к скорейшему подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Мириться с этим не хотят определённые силы на Западе, сказал политик.

Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василис Марагос 20 ноября подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Документ позволит создать дополнительные условия для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами, заверили в Армении.

Миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели патрулируют на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

В МИД России предостерегли премьер-министра Армении Никола Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что в случае, если Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от ЕАЭС, но в то же время совершает недружественные шаги в сфере безопасности, это не приведёт ни к чему хорошему.

Все последние события, связанные с руководством Армении, рассматриваются Москвой как звенья одной цепи, которые могут привести к порабощению страны. Представитель МИД добавила, что Запад в свою очередь активизировался в отношении армянской стороны из-за неудач на Украине и «такой же звериной хваткой» вцепился в Армению.