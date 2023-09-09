Анкара, 10 сентября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. США решили воспользоваться вовлечённостью России в специальную военную операцию и пытаются «сунуться» в Закавказье, заявил председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант турецкой авиации Эрдоган Каракуш.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт напомнил, что 11 сентября в Армении начинаются совместные армяно-американские военные учения. Он считает, что этими маневрами США посылают одновременно два сигнала: поддержки Еревана и предупреждения Тегерану.

Вместе с тем Каракуш назвал Армению «мячом, который пинают по очереди». Генерал-лейтенант также выразил удивление из-за того, что Ереван согласился на провидение указанных учений на фоне присутствия в республике российских военных на базе в Гюмри.

Он полагает, что Россия, Турция и Азербайджан могут объединиться, чтобы не дать США закрепиться в Закавказье.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября министерство обороны Армении объявило о проведении в стране совместных с США учений миротворческих сил. Маневры получили название Eagle Partner 2023.

Они пройдут в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и в учебном центре минобороны республики. 8 сентября бывший представитель Анкары в Североатлантическом альянсе Онур Оймен оценил как крайне малую вероятность того, что Армения войдёт в НАТО.

По его словам, против членства Еревана может выступить Турция, которая наложит вето. Кроме того, армянским властям придётся провести множество реформ для приятия в Североатлантический альянс.