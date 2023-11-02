Москва, 2 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Россия рассматривает участие Армении в конференции по Украине на Мальте как демонстративный антироссийский жест Еревана, сообщила 2 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идёт о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России», — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Армения упорно разрушает союзнические отношения с Россией.

Как отметила Захарова, Украина активно пытается продвигать план урегулирования конфликта, предложенный киевским режимом. Она напомнила, что 24 июня в Копенгагене и 5–6 августа в Саудовской Аравии состоялись международные консультации, на которые Россию не приглашали. Последняя встреча на уровне советников, посвященная путям преодоления конфликта на Украине, прошла 28–29 октября на Мальте.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом. Он указал, что отношения республики с сообществом основаны на общей системе ценностей.

Российского посла в Ереване Сергея Копыркина 24 октября вызвали в МИД Армении в связи с выходом на Первом канале передачи об армянском премьер-министре Пашиняне. В МИД Армении утверждали, что в фильме якобы содержались оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания.