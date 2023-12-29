Киев, 29 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили одно из мощнейших предприятий Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил отставной генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что незадолго до этого на украинских государственных сайтах опубликовали информацию о контрактах крупнейшего украинского завода.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — задался вопросом Кривонос.

Он считает, что Служба безопасности Украины работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. В их числе ― аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

Также удары нанесли по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все цели поражены.

Ночью и утром 29 декабря на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Украинские информационные ресурсы сообщили о взрывах в Днепре (Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, Харькове, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

При этом спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил о беспрецедентной авиаатаке российских сил 29 декабря. Он добавил, что в воздухе находилось такое количество российской авиации, как никогда раньше.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужныйсообщил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты на Украине, где минувшей ночью прогремели взрывы.