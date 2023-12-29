Киев, 29 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил 29 декабря о беспрецедентной ночной авиаатаке российских войск. По его словам, ночью в воздухе находилось такое количество российской авиации, как ни разу до этого.

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«Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично в ночное время находились в воздушном пространстве», — процитировал Игната Telegram-канал Klymenko Time.

По словам спикера, в атаке задействовали беспилотники, а тактическая авиация применяла крылатые ракеты.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, 29 декабря из разных регионов Украины поступают сообщения о взрывах и повреждениях объектов инфраструктуры, в стране объявили воздушную тревогу. Официальных комментариев по этой теме от Минобороны России не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук заявил, что российские военные ночью выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. По его словам, основным направлением удара оказался Киев. Той ночью в Киеве объявили воздушную тревогу, сработала система ПВО.

Позднее Игнат сообщал, что российская сторона начала использовать карбоновые беспилотники «Герань-2». Он отметил, что этот материал является поглощающим для радиолокационного сигнала, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны, в том числе визуальную привязку к цели из-за чёрного цвета дронов.