Киев, 29 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах на Украине минувшей ночью прогремели взрывы. Об этом 29 декабря сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты», — сообщил Залужный в своём Telegram-канале.

Ночью и утром 29 декабря на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Украинские информресурсы сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровск), Киеве, Львове, Одессе, Харькове, а также в подконтрольном Киеву городу Запорожье.

При этом спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил о беспрецедентной авиаатаке российских сил 29 декабря. Он добавил, что в воздухе находилось такое количество российской авиации, как ни когда раньше.

Помимо этого, очевидцы на Украине сообщали о взрывах около военного завода «Артём» в Киеве. Также местные жители заметили чёрный дым около станции метро «Лукьяновская». Украинские издания написали, что здание станции пострадало от ракетных прилётов.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 декабря сообщил, что в период с 23 по 29 декабря российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. В ведомстве заявили, что все цели были поражены.