Киев, 29 декабря, 2023, 11:59 — ИА Регнум. С утра 29 декабря на Украине из разных регионов поступают сообщения о мощных взрывах и повреждениях объектов инфраструктуры. По всей стране объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Соцсети

До этого сигнал тревоги звучал на большей части страны за исключением западных областей. В 8:05 сирены включились повсеместно.

Киев, Одесса, Днепропетровск

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил овзрывах в столице Украины.

По данным СМИ, пожар возник на одном из складов, в районе военного завода «Артём» и в Подольском районе Киева.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Хмельницкой области. Кроме того, утром 29 декабря появилась информация о взрывах в Днепропетровске.

Назначенный киевскими властями глава городской администрации подконтрольного Киеву Херсона Роман Мрочко заявил, что в городе также прогремели взрывы.

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — написал он в Telegram-канале.

Он также сообщил о частичном отключении электричества.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в подконтрольном Киеву Херсоне не объявлялась.

Львов

Во Львове на западе Украины на объекте критической инфраструктуры произошёл пожар. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, на месте работают оперативные службы. Ранее утром 29 декабря Садовой сообщил о нескольких взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Харьковская область

В этот же день глава подчинённой Киеву военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о разрушении нескольких объектов инфраструктуры Украины в подконтрольной Киеву части региона.

29 декабря мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили во всей Харьковской области.

При этом Минобороны России не информировало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории Украины Вооружённые силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это стало ответом на террористические акты, регулярно совершаемые спецслужбами киевского режима.

Минобороны России 29 декабря об ударах по территории Украины не сообщало.