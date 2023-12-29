Сухум, 29 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Между Москвой и Сухумом установились союзнические отношения, они находятся на высоком уровне, указал президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении абхазскому коллеге Аслану Бжании. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания

«Это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности», ― говорится в телеграмме.

Глава государства сердечно поздравил Бжанию с наступающим Новым годом и пожелал ему здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии ― благополучия и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 октября в Сочи провёл встречу с главой Абхазии Асланом Бжанией. Российский лидер ещё раз поздравил республику с прошедшим Днём победы и независимости. Он отметил, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за 2022 год составил 73%. Путин также подчеркнул, что отношения с этой республикой по разным направлениям поддерживают 64 региона РФ.

Путин 26 августа направил главе Абхазии телеграмму, поздравив его с 15-й годовщиной признания независимости республик.

Бжания 27 августа в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости Абхазии Россией выразил благодарность российскому лидеру за поддержку, которую тот оказал республике.

Президент Абхазии 7 октября поздравил российского коллегу с днём рождения. Бжания отметил, что под прагматичным руководством Путина Россия уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства, и добавил, что абхазская сторона ценит его личный вклад в признание государственной независимости республики.