Москва, 4 октября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иллюстрация: прес-служба президента Абхазии

Российский лидер ещё раз поздравил республику с прошедшим Днём победы и независимости. Он отметил, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за 2022 год составил 73%.

Путин также подчеркнул, что отношения с этой республикой по разным направлениям поддерживают 64 региона РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Владимир Путин и Аслан Бжания провели телефонный разговор, в ходе которого абхазский глава пригласил российского лидера посетить Абхазию. Лидеры стран обсуждали экономические вопросы.

26 августа Путин направил абхазскому главе Абхазии телеграмму, поздравив его с 15-й годовщиной признания независимости республик. Такую же телеграмму президент России направил и лидеру Южной Осетии Алану Гаглоеву.

27 августа Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости Абхазии Россией выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, которую тот оказал республике.