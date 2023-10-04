Путин провел встречу с президентом Абхазии
Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией
Москва, 4 октября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер ещё раз поздравил республику с прошедшим Днём победы и независимости. Он отметил, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за 2022 год составил 73%.
Путин также подчеркнул, что отношения с этой республикой по разным направлениям поддерживают 64 региона РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Владимир Путин и Аслан Бжания провели телефонный разговор, в ходе которого абхазский глава пригласил российского лидера посетить Абхазию. Лидеры стран обсуждали экономические вопросы.
26 августа Путин направил абхазскому главе Абхазии телеграмму, поздравив его с 15-й годовщиной признания независимости республик. Такую же телеграмму президент России направил и лидеру Южной Осетии Алану Гаглоеву.
27 августа Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости Абхазии Россией выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, которую тот оказал республике.