Москва, 7 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Поздравительную телеграмму 7 октября опубликовали на сайте президента республики.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин

«Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Своей многолетней деятельностью во главе Российского государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников, народов ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в поздравлении.

Бжания отметил, что под прагматичным руководством Путина Россия уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства, и добавил, что абхазская сторона ценит личный вклад президента России в признание государственной независимости республики и поддержку республики, а также формирование стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами.

Абхазия приветствует инициативы России по формированию новой архитектуры безопасности, которая базируется на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Путина с днём рождения. Главы двух государств также обсудили перспективы сотрудничества двух стран.

Ранее в этот же день замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», зампред Госдумы председатель Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова рассказала ИА Регнум, что переживала перед первой встречей с президентом, однако в то же время ждала её, как встречу с хорошо знакомым человеком.

«Ведь выступления Владимира Владимировича по телевидению видишь практически каждый день», — пояснила она.

Кузнецова напомнила, что в начале 2000-х Владимир Владимирович принял раздираемую на части Россию и провёл страну по узкой дорожке к новым вершинам величия, мудрыми решениями бережно сохраняя главное — традиции и ценности, веру, семью, историю.

«Время выбрало нас, друзья, всех, кто сегодня живёт в историческое и великое для нашей страны время под руководством великого человека. Сегодняшние события уже вошли в учебники мировой и отечественной истории. Но многое ещё предстоит проанализировать нам и нашим потомкам. И сейчас, в это важное для страны время, в словах президента о детях, семьях, наших героях я слышу огромное доверие и веру в нас с вами. В каждого из нас», — отметила зампред Госдумы.

Она подчеркнула, что сплочение россиян вокруг президента и общая задача победоносного преодоления всех проблем на пути величия нашей Родины станет подарком жителей страны президенту.