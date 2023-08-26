Москва, 27 августа, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики Российской Федерацией выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку, оказанную с его стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Всенародную благодарность я хочу выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости», — сказал Бжания.

26 августа в правительстве Абхазии прошло торжественное собрание, на котором присутствовали члены правительства, депутаты парламента страны, представители посольств России, Южной Осетии, ПМР, делегации Совета Федерации и Госдума РФ, Южной Осетии, а также ветераны грузино-абхазской войны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 августа поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания Российской Федерацией независимости республик. Поздравление российского президента было опубликовано на сайте Кремля.