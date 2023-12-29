Москва, 29 декабря, 2023, 13:57 — ИА Регнум. За неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих, из них 22 — на купянском направлении. Об этом 29 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — сообщил генерал-лейтенант.

Президент России Владимир Путин 15 декабря заявил, что количество украинских военнослужащих, сдающихся в плен российским войскам, резко увеличилось. Российский лидер добавил, что ведётся работа по обмену военнопленными.

Кроме того, по данным Минобороны, с 9 по 15 декабря в плен сдались 82 украинских военнослужащих. При этом в Минобороны 27 октября обнародовали информацию о том, что за неделю в плен добровольно сдались 54 военных из шести бригад ВСУ.