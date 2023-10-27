Москва, 27 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. За неделю 54 украинских военных из шести бригад добровольно сдались в плен. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 октября во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» в зоне СВО сообщил, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Он отметил, что бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.

Украинский пленный Александр Лыска 22 октября рассказал, что в ВСУ много случаев дезертирства. По его словам, один боец уехал домой, отпросился на похороны — уехал и не вернулся. По словам военнопленного, избежать мобилизации он не смог. В российский плен Лыска попал на запорожском направлении. Он добавил, что в плену кормят, не издеваются и не бьют.

В конце сентября попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. Он отметил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего. По его словам, таких случаев было около 50.