Москва, 15 декабря, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Количество украинских военнослужащих, сдающихся в плен российским войскам, в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что работа по обмену военнопленными ведётся.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Минобороны России обнародовало информацию о том, что за предыдущие семь дней в плен добровольно сдались 54 военных из шести бригад ВСУ. За следующие семь дней число сдавшихся в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины составило 28.

Кроме того, по данным ведомства с 9 по 15 декабря сдались в плен 82 украинских военнослужащих. Из них только за последние сутки оказались в плену 25 человек.

16 ноября стало известно, что украинский военнопленный Владимир Пиявкаотказался от участия в процедуре обмена пленными с ВСУ. Он решил остаться в России и объяснил свой шаг отношением своего командования к младшему составу.

Пиявка уточнил, что украинские командиры бросают военных как кусок мяса. Он также рассказал, что командование ВСУ отказалось от предложения российской стороны обменять его и ещё двоих пленных на тела погибших бойцов Вооружённых сил России.