Москва, 15 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил режиссёра Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии по уголовному делу о распространении в интернете ложной информации о российской армии, сообщили 15 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сергей Бобылев/ТАСС Иван Вырыпаев

Вырыпаева суд признал виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Согласившись с позицией государственного обвинителя о виновности, суд заочно назначил Вырыпаеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на четыре года», — сообщили в ведомстве.

Фейки о российской армии Вырыпаев распространял с марта по декабрь прошлого года.

Поскольку осуждённый скрылся от следствия и суда за пределами страны, его объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях российской армии. Его 17 мая объявили в розыск. С 2014 года Вырыпаев живёт в Польше, в мае прошлого года он отказался от российского гражданства и получил польский паспорт.

В начале марта прошлого года он заявил, что авторское вознаграждение за постановки его пьес в театрах России с госфинансированием он намерен перечислять Киеву. До этого он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима.