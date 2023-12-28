Москва, 28 декабря, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Крымом ночью 28 декабря, сообщает в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО два украинских (БПЛА) уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в небе над побережьем этого города российские военные, по предварительным данным, сбили один дрон ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря российские военные обезвредили за ночь в общей сложности 33 украинских БПЛА. Речь идёт об уничтожении и перехвате дронов ВСУ в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

19 декабря средства ПВО сбили в Одинцовском округе беспилотник. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.