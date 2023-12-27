Севастополь, 28 декабря, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России, по предварительной информации, сбила над морем в Севастополе беспилотный летальный аппарат (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», — написал губернатор.

Он отметил, что информация о повреждения инфраструктуры не поступала. Развожаев добавил, что контроль за ситуацией продолжается.