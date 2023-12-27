Москва, 27 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Специалисты «Ростеха» создали новые малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налётов украинских беспилотников. Об этом 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

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«Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для её поражения», ― рассказал он в интервью «РИА Новости».

Чемезов уточнил, что их устанавливают на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. Подавляющее большинство из них не достигают цели, их сбивают российские средства ПВО.

Ранее Чемезов сообщил, что в России создали новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сейчас дрон проходит испытания, в ходе которых демонстрирует заявленные технические характеристики. По словам главы «Ростеха», главной особенностью новых беспилотников является высокая степень защиты от средств РЭБ.

В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу поручил оборонным предприятиям нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции.