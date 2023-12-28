Москва, 28 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Общее число доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах может составить до 600 человек. Об этом сообщила 28 декабря пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц. Подготовка документов продолжается, общее число может составить до 600 человек», — заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день стало известно о регистрации 346 доверенных лиц. Как заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина, 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата в президенты Путина, после этого 26 декабря в ЦИК поступили документы для регистрации его доверенных лиц. Один из доверенных лиц стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).