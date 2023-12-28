Москва, 28 декабря, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации до 255 военных. Об этом 28 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На южнодонецком направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 115 бойцов и три пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили гаубицы М198 американского производства и британские FH-70, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

По скоплениям живой силы ВСУ подразделения группировки войск «Восток» ударили в районе Новомихайловки в ДНР.

На запорожском направлении российские подразделения уничтожили до 80 украинских военных, один танк и три бронемашины. Российская артиллерия и авиация нанесла удары по живой силе и технике украинской армии в районах Работино и Вербовое в Запорожской области.

На херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 60 военных. Также украинская армия потеряла установку М109 Paladin американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря российская авиация поразила опорные пункты украинской армии в зоне проведения спецоперации на донецком направлении. Удар по позициям ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами нанесли экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28Н.

Днём ранее, 27 декабря, украинская армия потеряла до 155 военных на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях. На южнодонецком направлении российские подразделения уничтожили до 90 военнослужащих и три пикапа. На запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля. На херсонском направлении потери ВСУ составили до 20 военных.