Донецк, 28 декабря, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Российская авиация поразила опорные пункты украинской армии в зоне проведения спецоперации на донецком направлении. Удар по позиция Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуправляемыми авиационными ракетами нанесли экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28Н. Об этом 28 декабря сообщил пилот вертолёта с позывным Сибирь. Боевую работу пилота из кабины винтокрылой машины показало Минобороны России.

«Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования», ― рассказал пилот.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря российские военнослужащие при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и один танк Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра. Военную технику украинской армии обнаружили расчёты разведывательных беспилотников.

Днём ранее, 27 декабря, российские военные захватили крупный арсенал западного оружия, уничтожив стратегически важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении. Наступление российские военные вели под сильным обстрелом. Удалось вплотную подойти к опорному пункту, где находились четверо военных ВСУ. Двух украинских военных уничтожили при взятии объекта, одного ранили и ещё одного взяли в плен.